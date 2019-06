De Laurentiis auspica un San Paolo pieno di bambini

Con il nuovo accordo decennale tra il Comune di Napoli e De Laurentiis si potrà lavorare ancora meglio al San Paolo; il presidente ha in mente di aumentare il prezzo dei biglietti.

I dialoghi riaperti tra il Comune di Napoli e De Laurentiis, e la sottoscrizione della convenzione decennale, fanno bene al San Paolo. Apertura avvenuta con l’avvento delle Universiadi, dove ci sono voluti 25 milioni per ristrutturarlo, ma ciò non basta al Napoli nel futuro.

Su questo è intervenuto lo stesso presidente del Napoli, che ha detto la sua sui prossimi lavori da fare allo stadio:

“La copertura attuale dovrebbe essere smontata per farne una nuova e bisogna migliorare l’impianto in generale; questo per far sì che famiglie e bambini possano venire senza problemi. Poi sarebbe necessario che Salvini, vista la mole di voti che ha avuto, migliori la legge sugli stadi.”

Il presidente prosegue e parla anche del problema dei guadagni del Napoli in relazione alla capienza dello stadio:

“Il San Paolo è più grande dello stadio della Juventus, ma guadagniamo molto di meno. A questo punto per la prossima stagione fisserò prezzi altissimi così ci sarà nessuno e riempirò lo stadio di bambini.”

fonte: Gazzetta dello Sport.

Comments

comments