CdS – Mertens e quei gol che lo separano dal record

Il Corriere dello Sport parla in primo piano di Dries Mertens, a 13 gol dalla vetta della classifica dei migliori marcatori del Napoli.

A Dries Mertens mancano 12 gol per raggiungere Marek Hamsik nella classifica dei migliori marcatori del Napoli della storia. Per raggiungere Maradona, invece, solo sei. A soffermarsi sulla questione è Il Corriere dello Sport, che scrive come il belga punti a superarli entrambi in questa stagione.

Fino ad ora sono 109 i gol segnati, ed il quotidiano riporta che ci vorranno o sei mesi o un anno (basandosi sulle medie) per riuscire nell’intento. Dopo sei anni di Napoli, dove Mertens ha sempre detto di sentirsi a casa.

Il belga, prosegue il Corriere, però è stato anche uno dei capisaldi del cambiamento strutturale tracciato da Rafael Benitez. Un giocatore capace di evolversi e cominciare a segnare a raffica, fino ad arrivare a 12 gol da Hamsik e 13 per superarlo. Sabato sera, poi, ritroverà uno dei suoi bersagli preferiti, la Fiorentina a cui ha sempre segnato.

