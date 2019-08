Nedved sostituisce Sarri: “Convinti delle nostre scelte”

Pavel Nedved ha sostituito Maurizio Sarri per la prima conferenza della Juventus di questo inizio di campionato; di seguito le sue parole.

A causa della polmonite Maurizio Sarri non ha potuto prendere parte alla prima conferenza stampa della Juventus. Al suo posto è intervenuto Pavel Nedved, dove ha parlato delle scelte fatte fino ad ora e del mercato del club; di seguito le sue parole:

“Per la nostra società sono stati fatti grandi cambiamenti: abbiamo cambiato allenatore, staff tecnico, staff medico. Siamo convinti delle nostre scelte e crediamo porteranno frutti. Ma non è un momento di transizione: la Juve è fatta di lavoro, sacrifici e professionalità. Vogliamo vincere anche quest’anno.

Paratici sta facendo un grande mercato. Strada facendo coglieremo delle occasioni vantaggiose per noi e per i nostri giocatori.

Fa effetto averli contro perché Antonio ha fatto la storia con la Juventus, sappiamo quanto vale e lo stesso si può dire di Marotta. La polmonite che Sarri sta affrontando non è una cosa semplice. Lui vorrebbe stare in campo e in ufficio tutti i giorni perché è un grande professionista, ma ha bisogno di tempo.

Col mercato aperto possiamo cogliere opportunità, ma non siamo costretti a fare plusvalenze. Siamo a posto così finanziariamente, non dobbiamo rincorrere i conti. Sta nascendo un bel campionato con tante squadre che si sono rinforzate. Inter e Napoli saranno lì per giocarsi lo Scudetto.

Dybala non può essere mai un problema. È un grandissimo giocatore e siamo contenti di averlo. L’obiettivo è vincere tutte le competizioni, è sempre stato così. Siamo contenti che Higuain sia con noi. Poi lui conosce già Sarri e avete visto che ha fatto un precampionato molto positivo.

La nostra certezza sono i giocatori. Io credo che si sia formata una delle squadre più forti d’Europa e queste sono le nostre certezze.”

fonte: sky.it

