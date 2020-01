CdS – Parla Tare: “Dobbiamo continuare a lavorare con grande umiltà”

Il Corriere dello Sport riporta le parole di Igli Tare, alla vigilia della sfida tra Lazio e Napoli all’Olimpico di Roma; di seguito le parti salienti.

“Si continua a parlare di scudetto, questi discorsi non ci riguardano. Sognare è bello, ma sono un professionista e cerco di camminare con i piedi per terra. In questi casi può accadere tutto, si possono vivere esaltazioni maggiori e

si può rimettere tutto in discussione.

Il rischio di perdere ciò che abbiamo costruito è sempre dietro l’angolo, dobbiamo essere bravi a rimanere con i piedi per terra; dobbiamo continuare a lavorare con grande umiltà, come abbiamo fatto finora.

Siamo consapevoli aver fatto qualcosa di straordinario e dobbiamo andare fino in fondo. L’obiettivo è la Champions, lo abbiamo detto all’inizio dell’anno. Quando lo avremo centrato, se ci troveremo a combattere per qualcos’altro non ci nasconderemo e cercheremo di vincere fino in fondo.

Vincere contro il Napoli significherebbe battere un’altra grande del campionato, una delle pretendenti ai nostri traguardi.”

per l’intervista completa si rimanda all’edizione odierna in edicola del Corriere dello Sport.

