I tifosi del Lipsia sulla cessione di Demme: “Scelta inspiegabile”

Il giorno dopo la cessione, quasi ufficiale, di Diego Demme al Napoli, si è scatenata una piccola rivolta tra i tifosi del Lipsia.

Molti la reputano una “scelta inspiegabile” o “cessione ridicola”. A riportare il tutto è il Corriere dello Sport in edicola oggi, come questa domanda ripresa dal quotidiano:

“La cessione al Napoli è inspiegabile. Come è mai possibile separarsi da un giocatore così prezioso proprio nel momento in cui il Lipsia punta a vincere le Bundesliga?”

Il Corriere poi riprende anche alcuni titoli dei quotidiani tedeschi, come quello del Die Welt che recita così:

“Il Lipsia vende il suo idolo per fare cassa, incassare solo 12 milioni per un titolare appena 28enne della capolista della Bundesliga è ridicolo rispetto alle somme pagate sul mercato per giocatori con le sue caratteristiche.“

Comments

comments