CdS – Quale sarà il prossimo Napoli?

Il Corriere dello Sport, nello specifico Antonio Giordano, si sofferma su come potrà essere il Napoli a partire dalla prossima stagione.

Una disamina delle vicende che potrebbero interessare il Napoli molto dettagliata, quella proposta da Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Il giornalista prova a fare una sorta di punto della situazione per quanto riguarda i possibili arrivi e partenze reparto per reparto.

Partendo dalla difesa, quelli sicuri della permanenza sono i soliti: Koulibaly, Albiol, Luperto e Maksimovic. L’unico che, nonostante la fiducia, potrebbe partire è Chiriches che ha sempre avuto estimatori; senza considerare la porta, con Meret e Karnezis (e forse Ospina) certi di una permanenza.

Quello dove ci dovrebbero essere alcuni cambi sono le fasce, fermo restando che Malcuit dovrebbe rimanere e si aspetterà il miglior Ghoulam. Le voci che vogliono dell’interesse del Napoli per Trippier, Castagne e Theo Hernandez parlano chiaro; i sicuri partenti invece saranno Hysaj e Mario Rui, dopo una stagione altalenante anche con i tifosi.

Per il centrocampo si dovrà aspettare come si evolverà la situazione di Allan, anche se per ora non ci sono novità. Il Napoli comunque lavora per Veretout e Fornals, ma la volontà è quella di trattenere il brasiliano; di sicuro si cercherà un profilo che abbia personalità.

Un arrivo (o due) è certo con un giovane di prospettiva come Almendra, il sogno è Lozano ma comunque c’è anche Ilicic da tenere in considerazione a tal proposito; di sicuro c’è il partente, che sarà Amadou Diawara, il quale non si è imposto come ci si aspettava.

Infine l’attacco, con un cambio negli esterni ed un’altra possibile punta da affiancare a Milik. Ounas e Verdi dovrebbero lasciare il posto ai nuovi arrivi (ed interessano all’Atalanta, da non sottovalutare); per quanto riguarda la punta invece, la suggestione è Quagliarella.

Quelli sicuri di una conferma comunque rimangono Mertens e Milik, mentre Insigne è ancora un piccolo mistero in attesa di offerte concrete. Insomma, si prospetta un mercato ricco di voci e notizie per il Napoli.

fonte: Corriere dello Sport.

