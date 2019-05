GdS – Napoli, il punto sulle altre trattative

La Gazzetta dello Sport si sofferma anche sulle altre trattative imbastite dal Napoli, tra cui quelle dei due giocatori dell’Atalanta.

Non solo De Paul, per il Napoli. La rosea infatti si sofferma sulla situazione delle altre trattative messe in piedi in queste settimane. In particolare, si parlerà di Trippier, dove si è inserito l’Atletico Madrid, di Almendra che vuole il Napoli e di Lozano, con il PSV che chiede 50 milioni.

Ultime ma non meno importanti sono quelle di Castagne e Ilicic, i due giocatori dell’Atalanta. Con l’approdo in Champion’s League, difficilmente Percassi lascerà partire entrambi nonostante gli accordi raggiunti con i due. Un discorso di cui si ritornerà a parlare la settimana prossima, a campionato concluso e con i verdetti ufficiali.

Comments

comments