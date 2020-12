CdS – Ricorso Juventus-Napoli, svelata la tesi del club azzurro

Il Corriere dello Sport riferisce le ultime in merito al ricorso presentato al Coni da parte del Napoli per la decisione sulla partita contro la Juventus.

In particolare, il quotidiano parla della tesi presentata dal Napoli per il ricorso. La tesi del club azzurro si basa sul rispetto della legge ordinaria, nel dettaglio sul rispetto dei provvedimenti presi dall’Asl di Napoli e dalla Regione Campania che hanno vietato la trasferta per le positività di Elmas e Zielinski al Covid.

Nel caso in cui anche il Collegio respingerà il ricorso, si ricorrerà al Tar; il Coni si riunirà il 22 dicembre alle 14 e 30 per discutere del ricorso presentato dal Napoli.

