CdS – Rinnovi Napoli: Milik-Zielinski problema clausola, Maksimovic entro l’Inter

La situazione dei rinnovi in casa Napoli tiene banco in questi giorni; il Corriere dello Sport conclude il discorso soffermandosi su quelli di Milik, Zielinski e Maksimovic.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione anche sui rinnovi di Milik, Zielinski e Maksimovic; i tre ne stanno parlando con il Napoli da diverso tempo.

Per i due polacchi c’è l’intoppo relativo alla clausola rescissoria, riferisce il quotidiano; De Laurentiis punta ad inserirne una, per entrambi, da 100 milioni per tutelarsi da possibili offerte. Gli agenti dei due giocatori, invece, puntano ad abbassarla un bel po’.

Le situazioni dei due polacchi azzurri, comunque, restano prioritarie perché si vuole evitare un Callejon-Mertens bis. Per quanto riguarda Maksimovic, invece, la firma sul rinnovo può arrivare prima della partita contro l’Inter, che si disputerà il giorno della befana.

