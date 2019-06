CdS – Sarri-Juve sempre più probabile, Reina lo difende

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Sarri, in cui oramai ogni momento è buono per ufficializzare il suo passaggio alla Juventus.

Dopo l’incontro a Londra tra Maurizio Sarri e Marina Granovskaia ogni momento è buono, da oggi in poi, per avere la certezza che l’ex allenatore del Napoli siederà sulla panchina della Juventus. Questo perché il summit con il braccio destro di Abramovich è stato positivo.

Nella giornata di ieri, continua il Corriere dello Sport, poi l’allenatore toscano ha già fatto le valigie per tornare in Italia. In programma ci sarebbe stato anche un possibile incontro con Paratici, che era in vacanza a Capri; un ulteriore incontro potrebbe esserci oggi.

Intanto Pepe Reina, intervistato dal quotidiano, difende il suo ex allenatore. Di seguito le sue parole:

“Non digerisco l’ipocrisia di certi tifosi; lui ha sempre prodotto un bel calcio e ha sempre fatto il massimo, come ha dimostrato a Napoli. Questo deve essere difeso, ammirato e rispettato; poi se va alla Juventus deve essere accettato. Io dico che, semplicemente, la mia ammirazione verso di lui non cambierà mai.“

