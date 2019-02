Ceccarini: “Lozano e Fornals, nomi caldi per il Napoli. Attenzione al futuro di Inglese”

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Lozano e Fornals sono due nomi da tenere sotto controllo per il Napoli, bisogna capire però cosa succede per Mertens e soprattutto Allan. Non penso che gli azzurri possano far partire a cuor leggero il brasiliano ma solo davanti ad una super-offerta sensazionale, stesso discorso anche per uno come Kalidou Koulibaly: dev’esserci un’offerta ben oltre fuori mercato.

Mertens? se davvero volesse tentare una nuova avventura gli azzurri devono comunque muoversi di conseguenza. In entrata, fra i nomi che circolano, non dimentichiamo quelli di Lobokta e Lazzari, che piacciono da tempo. Sono molto contento del rendimento di Arek Milik, penso anche il Napoli e in virtù di questo credo che la società si rivolgerà più agli attaccanti esterni. Inglese? al Parma piacerebbe trattenerlo ma piace moltissimo anche all’Atalanta che potrebbe bussare al Napoli”.

Comments

comments