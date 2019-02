Corsport: “Icardi, potrebbe esserci il Napoli nel suo futuro”

Il “Corriere dello Sport-STADIO” apre ad un’ipotesi anche in maglia azzurra per Mauro Icardi.

La questione-fascia è ancora in alto mare, quella del rinnovo pure, e il “Corriere dello Sport – STADIO” stamattina apre anche per questi motivi ad un prossimo addio di Mauro Icardi alla maglia dell’Inter.

L’attaccante argentino, 26 anni compiuti pochi giorni fa, da sempre è un pallino di Aurelio De Laurentiis: tre anni fa il presidente del Napoli fece di tutto per portarlo in azzurro.

Proprio da questo contatto passato il quotidiano sportivo apre ad un “ritorno di fiamma” per il futuro, ipotizzando un nuovo interesse della società partenopea.

Sempr secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni il vero e principale ostacolo potrebbe essere lo stipendio, che oggi arriva a superare i 7 milioni. Cifre attualmente molto fuori dagli standard della Società Sportiva Calcio Napoli ma, in virtù di un eventuale rinnovamento con innesti di alto livello, potrebbe far fare uno strappo alla regola a De Laurentiis.

Comments

comments