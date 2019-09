Ceci: “Maradona non ha mai avuto paura delle sfide”

Stefano Ceci, agente e amico di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli durante Radio Goal.

“Non sarà un’avventura facile per Diego. Ma a lui piacciono le gatte da pelare, quando venne al Napoli gli azzurri non erano in una buona posizione in classifica. Questo incarico è il minimo che Diego possa ricevere per quello che ha dato al calcio. Lui è l’emblema del calcio. Maradona è abituato alle sfide, mi auguro che possa rispondere bene come tecnico e che possa arrivare ad un grande traguardo con questa squadra. Ha portato i Dorados in finale dopo 11 anni e in più ha preso la squadra quando era ultima in classifica. Per quanto riguarda il suo stato di salute, ha subito un’operazione 35 giorni fa e gli permetteranno di non presenziare a tutti gli allenamenti, ma conoscendolo…”

