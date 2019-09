Pizzul: “Da noi la presenza allo stadio è legata troppo al risultato”

Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal.

“Da noi abbiamo una partecipazione allo Stadio legata al risultato. Non siamo tanto appassionati di calcio ma piuttosto tifosi. In Inghilterra ma non solo c’è una grande tradizione emotiva, lì gli stadi sono pieni anche nelle categorie inferiori. Il risultato da loro non mette in discussione la presenza allo stadio. C’è un senso meno drammatico della sconfitta.”

“Da noi occorre che il calcio diventi più propositivo. La nostra è una storia calcistica fatta di troppa attenzione difensiva. Ora è giusto cercare un calcio più propositivo, ma non bisogna perdere di vista gli accorgimenti tattici e difensivi.”

