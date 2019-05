Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la possibile creazione di una Super Champions.

“Non accetteremo nessun cambiamento che possa danneggiare il calcio europeo. L’obbiettivo dell’UEFA è sviluppare il calcio europeo in tutto il Continente, non solo nei mercati maggiori. Lo ripetiamo: la nostra assicurazione è che non si giocheranno i tornei UEFA nel fine settimana, a esclusione della finale di Champions.”

