Champions League, Inter-Slavia Praga: le formazioni ufficiali

Alle 19 l’Inter inaugura il percorso in Champions League per le italiane, affrontando lo Slavia Praga in casa; di seguito le formazioni ufficiali.

A San Siro comincia il cammino neroazzurro in questa edizione di Champions League; partita che inaugura il cammino delle italiane nella competizione, che poi proseguirà con il Napoli questa sera e domani con Juventus e Atalanta.

I neroazzurri sfidano lo Slavia Praga nelle mura amiche di San Siro alle ore 19; di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.

Slavia Praga (4-3-3): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer, Traore; Masopust, Olayinka, Stanciu. All.: Trpišovský.

Comments

comments