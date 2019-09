Napoli-Liverpool, le ultime da Sky: Llorente non partirà dal 1′

Da Sky Sport 24 arrivano aggiornamenti sulla possibile formazione del Napoli che scenderà in campo stasera contro il Liverpool; in particolare su Llorente.

A quanto pare questa sera non sarà l’esordio di Llorente con la maglia del Napoli in Champion’s League; o almeno non dal primo minuto.

Stando a quanto riferisce Sky Sport 24, infatti, lo spagnolo non dovrebbe partire dall’inizio stasera e sono in rialzo le quotazioni di Lozano. Inoltre è possibile che uno tra Fabian Ruiz e Zielinski giochi dietro Mertens prima punta.

