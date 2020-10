Champions League: una sconfitta e tre pareggi per le italiane. La situazione

Nella serata di ieri si è concluso il secondo turno di Champions League. Atalanta, Lazio e Inter pareggiano, per la Juventus brutta sconfitta.

I due risultati più preoccupanti sono quelli di Juventus e Inter; la prima ha perso in casa contro il Barcellona senza mai mettere in palese difficoltà la squadra catalana, che ha vinto per 2 a 0. La seconda, invece, non è andata oltre lo 0 a 0 contro lo Shaktar Donetsk, avversario ampiamente alla portata (ma con un possibile rigore da reclamare e due traverse).

Pareggio corsaro della Lazio, decimata dal possibile focolaio Covid in casa e dagli infortuni; 1 a 1 contro il Brugge e vittoria sfiorata per i biancocelesti. Infine, l’Atalanta è riuscita a recuperare nel secondo tempo il doppio vantaggio dell’Ajax, arrivando a chiudere la partita sul 2 a 2.

A seguire la situazione completa nei vari gironi:

Girone A

Bayern Monaco 6

Atletico Madrid 3

Lokomotiv Mosca 1

RB Salzburg 1

Shaktar Donetsk 4

Borussia Monchengladbach 2

Inter 2

Real Madrid 1

Manchester City 6

Porto 3

Olympiacos 3

Olympique Marsiglia 0

Liverpool 6

Atalanta 4

Ajax 1

Midtjylland 0

Chelsea 4

Siviglia 4

Krasnodar 1

Rennes 1

Lazio 4

Club Brugge 4

Borussia Dortmund 3

Zenit 0

Barcellona 6

Juventus 3

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

Manchester United 6

PSG 3

RB Lipsia 3

Istanbul Basaksehir 0

