Ormai Maurizio Sarri sembrerebbe sempre più vicino alla Juventus e il Chelsea è sempre più vicino al suo ex capitano, Frank Lampard.

Tra gli aspetti ancora da definire, il conguaglio che il Chelsea dovrà pagare al Derby per stralciare il contratto di Lampard in scadenza nel 2021. Sembra essere questo l’ultimo, e unico, ostacolo ormai rimasto per il ritorno dell’ex centrocampista al Chelsea, con il quale Lampard ha vinto 11 trofei in 13 anni di militanza.

Fonte Ansa.

Comments

comments