Sky – Il Villareal pagherà la clausola di Albiol, piace Manolas in alternativa

Il Villareal ha comunicato agli azzurri la propria volontà di pagare la clausola da cinque milioni per il difensore. In caso di cessione piace Manolas.

“L’avventura di Raul Albiol al Napoli potrebbe essere giunta alla conclusione. Il difensore spagnolo classe 1985, arrivato in azzurro nell’estate del 2013, potrebbe fare ritorno in Spagna. Il Villarreal, infatti, ha deciso di pagare la clausola da cinque milioni e il club spagnolo ha già informato il Napoli riguardo alla propria intenzione. Si dovrebbe quindi procedere in questa direzione.

Se Albiol dovesse confermare la sua decisione di lasciare l’Italia, il Napoli deciderà poi cosa fare, se sostituirlo e con chi. Senza fretta visto che Albiol ha giocato poco in questa stagione (19 presenze in campionato). Come sostituto piace Manolas (sul quale c’è già soprattutto Milan) ma non ci sono ancora stati affondi significativi e decisivi con la Roma o il giocatore.”

Gianluca Di Marzio.com

