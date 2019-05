Chiariello: “Ancelotti ha valorizzato Meret, ora tocca a Gaetano”

Umberto Chiariello è intervenuto durante la sua trasmissione su Radio CRC e ha parlato del fatto di valorizzare giovani come Gaetano.

Per Umberto Chiariello è importante valorizzare i giovani del vivaio del Napoli; per il giornalista in questo deve essere bravo Ancelotti, come ha fatto con Meret dopo il suo infortunio. Questo discorso è inserito in un discorso più ampio che riguarda proprio il vivaio, e cercare di dare gli strumenti adatti per valorizzare i giovani.

Di seguito il suo intervento:

“Voglio riprendere un argomento trattato già domenica scorsa nelle pagelle. Ho dato un 5 a Carlo Ancelotti perché ha concesso solo 5′ minuti a Gaetano. Oggi si legge che l’Under 17 è tornata in finale battendo i coetanei della Spagna; abbiamo dei giocatori fortissimi, a dimostrazione dei talenti che ci sono.

Quando io mi batto per il centro giovanile e contro questa mentalità arcaica italiana oppure per capire perché prendiamo Ounas, se abbiamo Roberto Insigne, Tutino, Bifulco, mi definiscono “anti ancelottiano”.

Carlo Ancelotti, ha un merito: aver valorizzato Meret. Sembrava impossibile recuperare il suo infortunio; se ci fosse stato Sarri, avrebbe fatto giocare Ospina tutta la stagione. Ancelotti, da uomo aziendalista com’è, invece non l’ha lasciato in panchina.

Meret è un fenomeno che ha fatto un solo errore, grave, in stagione con l’Arsenal. Perché non impiegare lo stesso percorso con Gianluca Gaetano? Mettilo in campo contro l’Inter, abbi coraggio.“

