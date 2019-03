Chiariello: “Barella eccezionale, ma non è prendibile per il Napoli”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio:

“Nicolò Barella è un centrocampista eccezionale, lo prenderei domattina, ma non è più prendibile per il Napoli, come Federico Chiesa. Quando i talenti diventano prorompenti, però, fai fatica a comprarli. 50 milioni per Barella sono una somma spendibile? Se fosse quella la valutazione… Ma Barella non accetterà Napoli, vuole club con stipendi straordinari, più elevati. Il Napoli, a profili così giovani, dà al massimo 2-3 milioni di ingaggio. La politica della dirigenza azzurra è quella di investire ed incrementare con plusvalenze future”.

Comments

comments