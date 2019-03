Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva rispondendo:

Icardi al Napoli? Si tratta di una operazione che, dal punto di vista strettamente tecnico, ci starebbe più che bene. Il Napoli, attualmente, ha una unica vera prima punta ed è Arek Milik. Mertens non lo è. Io però conosco bene Aurelio De Laurentiis e vi dico che non prenderà Icardi. Motivo? Percepisce un ingaggio troppo elevato. Il presidente non fa questo tipo di operazioni”.

