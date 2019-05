Chiariello: “Carlo fatti furbo, sei qui per vincere”

Umberto Chiariello è intervenuto durante la sua stessa trasmissione su Radio CRC e ha dato un consiglio molto particolare a Carlo Ancelotti.

Nel corso della trasmissione su Radio CRC, “Un Calcio alla Radio”, Umberto Chiariello ha voluto dire la sua sulla questione allenatori. Dapprima si è espresso sul possibile approdo di Sarri alla Juventus, poi ha dato un consiglio particolare a Carlo Ancelotti.

Queste le sue parole:

“Si sta avvicinando il giorno del lutto cittadino, dato che la strada di Sarri alla Juventus è segnata; un allenatore che ha saputo incarnare l’anima popolare della città.

Adesso c’è Re Carlo, altri titoli, altra gloria; si può mai criticare Carlo Ancelotti? Dopo 30 anni di mestiere, come lo si giudica? Re Carlo è il nuovo Re di Napoli, ma a termine. Questo perché ha sposato una linea aziendale che molti criticano.

Carlo fatti furbo, guardati i fatti tuoi, non devi dimenticare che a Napoli sei venuto per vincere. Fatti fare la squadra che vuoi e mettici quel quid in più per vincere questa stagione.“

