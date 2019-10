Chiariello: “Oggi spazio a Malcuit e Ghoulam, col Torino come una finale”

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in vista dei prossimi impegni del Napoli, con Genk e Torino.

“Voglio insistere su un concetto che a qualcuno sfugge, se Ancelotti non riesce a vincere il prossimo ciclo di partite con continuità Torino, Verona e Spal prima di Atalanta e Roma, il vertice si allontanerà e le critiche saranno alte. Partendo da questo presupposto, penso che il Torino sia una finale di Champions League, e devono giocare i titolarassimi. Se questo è vero, la logica mi fa dire che stasera giocheranno Manolas e Koulibaly con Malcuit e Ghoulam. Penso che Callejon riposerà, ci sarà spazio per Allan, Zielinski, Elmas e Fabian. In attacco Milik-Lozano. Torino deve essere una finale di Champions”.

