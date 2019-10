Varriale: “Col Genk mi aspetto Mertens e Lozano”

Enrico Varriale, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’imminente sfida tra Genk e Napoli.

“Contro il Genk, il Napoli deve approfittare degli spazi concessi dalla squadra belga. Per questo motivo credo giocheranno la coppia Mertens-Lozano. La cosa più importante sarà l’approccio alla partita da parte degli uomini di Ancelotti, se il Napoli affronta la partita con la giusta consapevolezza non avrà da preoccuparsi in quanto c’è una notevole distanza tecnica

