Chiariello: “Sarri pressato per il tridente alla Juventus”

Umberto Chiariello è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show; nel corso della sua trasmissione si è soffermato sul tridente schierato da Sarri.

In particolare il giornalista sottolinea il fatto che l’ex allenatore del Napoli è pressato dall’ambiente per schierare i tre giocatori.

Di seguito le sue parole:

“I giornalisti hanno una fantasia eccezionale il trio Dybala, Higuain e Ronaldo, viene chiamato DIGUALDO, ma la MAGICA era tutta un’altra cosa.

Tutto l’ambiente sta pressando Sarri per mettere in campo questi tre qua, questa è la Juve che si trova ad affrontare la Champions contro il Lione. La Juve arriverà ai quarti facilmente e darà un assalto alla Champions. Una corsa Champions molto liscia tranne che per il Napoli.“

