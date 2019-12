Modugno, Sky: “Allenamento intenso, circa 125 invitati per la cena”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha riferito le ultime sul Napoli dopo l’allenamento svolto dalla squadra; tra poco, tra l’altro, ci sarà la cena pre-Natale.

L’allenamento svolto dalla squadra oggi è stato intenso e corposo, come vuole Gattuso e la squadra. A riferirlo è Francesco Modugno, giornalista Sky, da Castel Volturno; dalle 19 e 30 poi si terrà la cena pre-feste natalizie, dove saranno circa 125 gli invitati.

Di seguito le sue parole:

“Allenamento molto robusto questo pomeriggio, come piace a Gattuso ed alla squadra. La cena è prevista per le 19.30; dovrebbero esserci tanti invitati, circa 125, se dovessero essere confermati. In questo numero sono comprese le signore dei giocatori.

Ci sarà la famiglia Napoli al completo e solitamente la scena la tiene De Laurentiis, con il suo discorso; discorso sempre particolarmente significativo, ancora di più in questa fase delicata.“

