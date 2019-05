Chiellini: “Conte all’Inter? Spero non vinca nulla”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato in un’intervista a Tuttosport delle voci su Antonio Conte come prossimo dell’Inter.

“Conte all’Inter? Mi dispiacerebbe vederlo lì, ma fa parte della vita. Capisco che si tratta di professionisti, però vederlo in nerazzurro mi farebbe strano. Non è una critica, lo sanno tutti che con Antonio ho un rapporto speciale. Che dire, spero che gli vada tutto bene ma che all’Inter non vinca nulla. È la verità, tanto che quando allenava in Chelsea ho tifato per lui. All’Inter no, non posso farlo davvero”.

Comments

comments