Grazie Napoli đŸ’™ Grazie a tutti per il vostro sostegno, ho vissuto insieme a voi 4 anni straordinari e vi porterĂ² sempre nell cuore đŸ’™ Anche se vado via avrĂ² sempre con me il mio piccolo napoletano DOC che mi ricorderĂ sempre quanto mi ha dato questa cittĂ . Napoli mi mancherai!!! Grazie @officialsscnapoli #ForzaNapoliSempre đŸ’™