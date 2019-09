Il Torino sta cercando un rinforzo offensivo, che faccia la differenza sulla fascia. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Simone Verdi.

“I granata ci stanno provando in tutti i modi per chiudere l’affare legato all’esterno azzurro, ma Ancelotti si sta opponendo alla cessione. Motivo per cui il Toro ci sta provando per Idrissi dell’AZ.”

Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky.

Comments

comments