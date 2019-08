Chiriches verso il Sassuolo: Tonelli rimarrà in azzurro

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto sui movimenti di mercato in uscita del Napoli, soffermandosi su Lorenzo Tonelli e Vlad Chiriches.

Il romeno è a un passo dal trasferimento al Sassuolo, e l’affare potrebbe essere ufficializzato già durante la giornata di oggi, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Un addio, quello dell’ex Tottenham, che invece potrebbe coincidere con la permanenza di Lorenzo Tonelli. A sorpresa, infatti, il difensore, che lo scorso anno ha giocato in prestito alla Sampdoria, potrebbe restare in azzurro.

