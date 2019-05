Ciaschini: “Di Lorenzo reputato giusto da Ancelotti”

Giorgio Ciaschini, lo storico collaboratore di Carlo Ancelotti, ha parlato a Radio CRC e si è espresso sull’acquisto di Di Lorenzo da parte del Napoli.

Lo storico collaboratore di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini, è intervenuto a Radio CRC; nel farlo ha parlato dell’acquisto di Di Lorenzo da parte del Napoli e sulla situazione in generale per la prossima stagione per le grandi della Serie A. Di seguito le sue parole:

“Di Lorenzo è un terzino molto bravo, ma per passare ad una società con il Napoli c’è bisogno di un altro tipo di mentalità. Il fatto che l’hanno seguito, e che si sono fiondati su di lui, vuol dire che Ancelotti lo reputa giusto per il suo progetto.

Indubbiamente l’anno prossimo sarà molto complicata, anche per le prime due posizioni, per la stessa Juventus. L’Inter farà un mercato importante e mirato, mentre il Milan ha alcune difficoltà ed il suo sarà un po’ ridimensionato.

Lo stesso vale per la Roma e le altre squadre; l’Atalanta, invece, se rimarrà Gasperini farà una buona stagione rapportata alla Champion’s League. Se fossi rimasto ancora come osservatore di Ancelotti non gli avrei consigliato Di Lorenzo.

La scelta dell’attaccante sarà delicata e a centrocampo ci sono parecchi movimenti. Il Napoli comunque deve rinforzarsi e non cedere, soprattutto Koulibaly dato che le grandi squadre guardano a lui per rinforzarsi dietro.“

