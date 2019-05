Modugno: “Trippier il primo della lista di Ancelotti”

Francesco Modugno, giornalista di Sky molto vicino all’ambiente Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss di chi è più gradito ad Ancelotti.

Per Ancelotti il primo della lista, che include sia chi deve arrivare sia chi deve partire, è Kieran Trippier; a dirlo è Francesco Modugno, giornalista Sky vicino al Napoli, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss. Poi prosegue parlando di chi, sempre secondo lui, potrebbe lasciare il Napoli.

“Cercare di far combaciare idee ed esigenze non è semplice e neanche scontato; di sicuro però soddisfare le richieste del tecnico, dato il rapporto tra presidente e allenatore, deve essere alla base del progetto che si sta costruendo.

Proprio per questo tra i profili che Giuntoli sta valutando, particolare attenzione è posta a quelli che ha scelto Ancelotti. Questo è il caso di Kieran Trippier, il giocatore più gradito dal mister ed in prima posizione in quella lista.



Ovviamente i giocatori devono essere anche ceduti; io credo che Mario Rui e Hysaj sono i destinati a partire. Per quanto riguarda Kevin Malcuit, invece, l’addio è meno probabile di quanto si crede; il giocatore ha i requisiti che rispondono a quello che cerca il tecnico.



