Ciaschini: “Il modulo conta solo in fase difensiva”

Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Carlo Ancelotti, è intervenuto a Marte Sport Live per parlare del Napoli; di seguito le sue parole.

A Marte Sport Live è intervenuto l’ex collaboratore di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini. Per lui la disposizione tattica conta solo per la fase difensiva, mentre per quella offensiva prevalgono schemi e qualità dei singoli.

Di seguito le sue parole:

“In questa situazione Ancelotti può scegliere adattandosi in base all’avversario o al momento della partita. Il tecnico emiliano ha diverse possibilità e le sta sfruttando molto bene. Ci sono giocatori bravi ad entrare in partita subito.

Llorente è un giocatore che mette in campo la sua massima disponibilità. Ha qualità tecniche, fisiche e sa giocare con i compagni, ideale per l’attacco del Napoli. La disposizione tattica è una cosa solo prettamente difensiva. La squadra si dispone in campo per cercare di occupare lo spazio sul terreno di gioco in modo equilibrato e attento.

Quando invece hai la palla subentrano in gioco gli schemi e le qualità dei singoli. In fase offensiva è più semplice perchè in tante situazioni ci può essere la prodezza del singolo che ti risolve la partita. Il Napoli unisce al meglio le qualità dei singoli dal punto di vista tecnico a una combinazione tattica ottimale.“

Comments

comments