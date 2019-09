Del Genio: “Juve rimane favorita, anche per la fortuna”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della partita di stasera che attende gli azzurri; inoltre ha detto la sua sullo scudetto.

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato l’intervento di Paolo Del Genio, che ha parlato della partita di stasera e della corsa scudetto. Per lui la Juventus rimane favorita, anche per via della fortuna con tre autogol in cinque partite; di seguito le sue parole:

“Il Cagliari è cresciuto tanto, ora è una buona squadra dal punto di vista tecnico. Credo che Mertens partirà dal primo minuto. Difficile prevedere le scelte di formazione di Ancelotti; tutti pensano che stasera giochi Insigne o Younes a sinistra, io non escludo che, se il capitano azzurro riposa, possa giocare Lozano.

La squadra è forte, bisogna puntare al massimo. Ricordiamoci però che c’è una squadra che ha già tre autogol in cinque giornate. La Juventus è una corazzata anche sotto il punto di vista della fortuna, restano i favoriti.

Stasera penso che vedremo Meret, poi di Lorenzo e Mario Rui, credo che Koulibaly non riposi mentre c’è un ballottaggio Maksimovic- Manolas.“

