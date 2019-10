Ciaschini, storico vice di Ancelotti: “Sta valutando il gruppo da usare di più”

Giorgio Ciaschini è intervenuto a Radio Marte e ha parlato dei problemi che Ancelotti ha avuto; dal suo punto di vista il mister sta valutando chi usare di più.

Lo storico vice di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato dei problemi del mister azzurro. Per il vice l’allenatore sta valutando il gruppo di giocatori che intende poi usare di più; di seguito le sue parole:

“Nel calcio è normale essere criticati. In questo momento il Napoli non attraversa il suo momento migliore, ma Carlo ha tutte le competenze per risolvere la situazione; il mister sta valutando dei calciatori per creare un gruppo che utilizzerà di più, sicuramente cambiare sempre non fa bene.

Il Napoli ha in rosa tanti giocatori che possono alternarsi, ma credo che alla fine si debba fare una scelta su alcuni calciatori che diano continuità.“

