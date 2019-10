Monfrecola su Lozano: “Esterno ideale per il 4-3-3”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Monfrecola, che ha parlato di Hirving Lozano e su quale potrebbe essere il modulo adatto a lui.

Alessandro Monfrecola, intermediario, ha parlato a Punto Nuovo Sport Show; nel suo intervento si è soffermato su Hirving Lozano, che fino ad ora non ha brillato, e su come lo vedrebbe meglio in campo.

Di seguito le sue parole:

“Lozano dovrebbe giocare esterno d’attacco, magari a sinistra dove può rientrare, ideale per il 4-3-3. Non ha le caratteristiche della punta, per me deve giocare sulle fasce. Mi meraviglia infatti il fatto che Ancelotti lo schieri così visto che l’ha visto al Mondiale.

Il messicano ha più strappi, va in progressione ed è la sua forza. Difensivamente non è Callejon ma ha le qualità fisiche per fare una buona fase difensiva, può impararla. Lo proposi già al Napoli nel 2017 se fosse partito Insigne, perché mi sembrava il sostituto naturale; ho avuto qualche dubbio quando l’hanno preso ora proprio per questo.“

