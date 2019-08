Clamoroso Del Genio: “‘Amico’ social ha finito di montare impianto elettrico di casa Icardi a Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista, lancia una clamorosa notizia di mercato che riguarda Mauro Icardi ed in via indiretta anche il Napoli.

Una notizia clamorosa quella lanciata da Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli poco fa. Il giornalista ha rivelato che un amico gli ha confidato che ha completato l’impianto elettrico per la casa di Mauro Icardi.. a Napoli. Di seguito le parole del giornalista:

“Cinque minuti fa ho ricevuto un messaggio da un amico, mi ha scritto di Icardi su Instagram spiegando di aver appena finito di montare l’impianto elettrico a casa sua ed entro domenica l’argentino sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli.”

Il giornalista ha comunque preso le distanze dalle dichiarazioni di questa persona che non conosce direttamente; quindi può trattarsi di una boutade o di una verità. Se così fosse, in questi ultimi giorni di mercato si prospettano novità importanti in merito.

