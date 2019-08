Napoli a Castel Volturno, il report ufficiale: Milik ancora a parte

Il Napoli ha concluso l’allenamento mattutino e come di consueto arriva il report ufficiale; Arek Milik ha svolto ancora lavoro differenziato.

Per il Napoli seduta mattutina di allenamento, in vista di Juventus-Napoli di sabato sera alle 20 e 45. Gli azzurri hanno lavorato sul campo 2, dove ha cominciato con riscaldamento a secco con ostacoli bassi; in seguito partitina a porte piccole e seduta tecnico-tattica.

In chiusura una partita a porte grandi; Chiriches e Milik hanno lavorato entrambi a parte. Per domani è prevista un’altra seduta mattutina.

Comments

comments