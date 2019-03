Clamoroso episodio in Valladolid-Real Madrid: il Var annulla due gol ma nella sala video non c’è nessuno

Sconcerto e rabbia per quanto successo in Spagna durante Valladolid-Real Madrid, vengono annullati due gol ma al VAR non c’è nessuno.

In Spagna durante il posticipo di Valladolid-Real Madrid sono successi episodi che hanno dell’incredibile.

Durante i primi 45 minuti di gioco la squadra casalinga si è vista annullare dal Var per fuorigioco ben due gol segnati contro il Real.

Ma le emittenti spagnole hanno mostrato durante la gara le immagini della sala controllo del var che però risultava completamente deserta.

Tanta la rabbia dei tifosi contro l’ex squadra di Cristiano Ronaldo, da sempre criticata in Spagna perché ritenuta troppo influente sulla classe arbitrale.

