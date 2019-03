Termina 0-0 la sfida tra Salisburgo e Sturm Graz

Per il Salisburgo, squadra avversaria del Napoli in Europa League, questa giornata di campionato non è andata grancchè. La squadra, prima in classifica, viene fermata dallo Sturm Graz, sbagliando anche un rigore al 74′ minuto che avrebbe potuto ribaltare il risultato.

