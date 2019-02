Clamoroso ko del Real in casa, il Girona non vinceva da 4 mesi

Incredibile la sconfitta casalinga del Real Madrid contro il modesto Girona.

Incredibile e inaspettata sconfitta casalinga per il Real Madrid, le merengues cadono clamorosamente al Santiago Bernabeu contro i modesti avversari del Girona, che non vincevano in Liga addirittura dallo scorso novembre. Sconfitta inaspettata anche alla luce della bella strisca di cinque vittorie consecutive.

Il Real Madrid era anche riuscito a sbloccare la gara con una rete di Casemiro, poi Stuani e Portu hanno ribaltato clamorosamente il risultato. Nel finale cartellino rosso per un nervosissimo Sergio Ramos.

