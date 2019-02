Dall’Inghilterra: “Sarri separato in casa, Zidane pone le basi del suo Chelsea”

Dall’Inghilterra continuano le voci di un destino segnato verso l’esonero per l’ex mister di Napoli e Sorrento.

Prende ancor più forza la notizia del prossimo approdo di Zinedine Zidane sulla panchina del Chelsea, almeno a partire dalla prossima estate al posto di un Maurizio Sarri oramai separato in casa dopo la nefasta annata.

Secondo il “The Sun”, il tecnico francese avrebbe posto tre condizioni imprescindibili per il suo nuovo Chelsea: il rinnovo contrattuale di Hazard, ruolo manageriale in ambito di calciomercato ed un budget di oltre 200 milioni.

