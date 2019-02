Paul, un tifoso del Liverpool, è andato a Monaco di Baviera per sostenere la sua squadra in trasferta, sfortunatamente per lui però i reds giocavano in casa ad Anfield

Il tifoso si è poi giustificato così ai microfoni di una tv tedesca: “Sotto le festività avevo bevuto qualche birra di troppo e, dopo aver preso i biglietti per la partita d’andata, ho prenotato i voli per Monaco convinto che le cose fossero collegate. Non avevo capito che si giocasse la prima a Liverpool”.

