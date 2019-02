Piatek: Voglio far tornare grande il Milan”

L’attaccante del Milan, Krzysztof Piatek, ha rilasciato un’intervista al quotidiano polacco Przeglad Sportowy:

“Sono soddisfatto dei gol ma non del fatto che grazie a questi sono in copertine, a volte anche un po’ esagerate. Se avessi tutte le qualità di cui parlano i giornali allora sarei il migliore calciatore della storia. Mi prendo solo una parte di quelle lodi e spero davvero che un giorno sarò degno di certi paragoni. Mi auguro che il Milan torni grande grazie a me.



Ero pronto per tutte le sfide il punto di vista fisico e mentale e così ho deciso di lasciare la Polonia. Avrei potuto farlo prima, ma ho preferito rimanere un anno in più e non mi pento assolutamente di questo. Con i miei compagni abbiamo creato una vera squadra, qui mi trovo bene soprattutto con quelli con cui mi siedo a tavola durante i pasti, vale a dire Calhanoglu, Bakayoko, Kessie, Rodriguez, Borini e Paquetà. Lucas ha delle grandi capacità tecniche”.

