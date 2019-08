Colonnese: “Icardi è un terno a lotto”

Francesco Colonnese, allenatore ed ex calciatore, ha commentato durante Radio Goal il nuovo arrivo in casa Napoli Hirving Lozano:

“Velocità e cambio di passo sono le sue prerogative fondamentali, seppur non venga da un campionato importante come la Serie A, Lozano è destinato a fare molto bene alla corte di Carlo Ancelotti. I nuovi giocatori devono avere qualità oltre che fisiche anche tecniche, ci vuole anche una certa cattiveria, un’impostazione tutta europea che non può che giovare al Napoli, e che la new-entry ha, e che non mancano in Callejon.

Caso Icardi? L’argentino potrebbe solo fare bene al Napoli, tuttavia è un terno a lotto che sembra non volersi risolvere, dalle notizie delle ultime ore sembrerebbe che il giocatore si sia intestardito a non voler lasciare l’Inter. Non so cosa ci si possa effettivamente aspettare, è difficile azzardare previsioni”.

