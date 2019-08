Camolese: “Ancelotti ha le idee chiare su Lozano”

Giancarlo Camolese, allenatore, commentatore televisivo ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando l’arrivo di Lozano:

“Non ci sono dubbi sulle qualità e sulle potenzialità di Hirving Lozano, è un giocatore di spessore che fa al caso del Napoli in virtù del progetto di crescita del club campano. Ha emozionato il tecnico azzurro dal primo momento, per questo non mi preoccupa il suo impiego, son certo che Ancelotti ha le idee ben chiare, in quanto il ragazzo, per caratteristiche, può fare l’esterno offensivo, ma può anche lavorare alle spalle della prima punta è di fatto un giocatore completo, che sa fare la differenza in grado di creare superiorità numerica”.

