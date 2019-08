Commisso: “L’accoglienza mi ha toccato il cuore”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky prima Fiorentina-Napoli; di seguito le sue parole.

Ai microfoni di Sky Rocco Commisso ha parlato dell’accoglienza riservata dai tifosi della Fiorentina per lui; il presidente del club viola si è detto commosso per l’accoglienza. Di seguito le sue parole:

“Troppo bello queste emozioni qui in Italia, per la prima volta. Siamo tutti nervosi, non per il risultato ma per quello che sta succedendo.

Io sono sempre stato allo stadio ad applaudire i campioni, questa è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Mi ha toccato il cuore; non andrò a vedere la partita in curva, sono troppo vecchio e mi fa male la schiena.“

