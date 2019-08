Commisso: “Il Napoli è una grandissima squadra”

Rocco Commisso ha parlato a seguito della sconfitta contro il Napoli alla prima di campionato. Ecco le sue parole riportate da FirenzeViola.it:

“Sono contento per la prestazione della squadra. Non sono qui per fare critiche o polemiche. Con la volontà ho riportato l’entusiasmo a Firenze. Siamo sempre a lavoro. Io dall’America e gli altri qui. Stasera abbiamo passato un dato record: abbiamo fatto il numero più alto di abbonamenti negli ultimi venti anni. Per questo sono molto contento e voglio ringraziare la gente di Firenze. Chiesa? Sarà la novantanovesima domanda su Federico e io rispondo sempre nella stessa maniera. Era contento in viso. Lui rimane qui con noi. Speriamo che continui così.

Ribery? Secondo me il suo contributo lo ha dato anche stasera. È un fenomeno. A me stasera hanno anche detto che quello su di lui era rigore. Ma non voglio fare polemiche. La favorita dello scudetto? Da bambino ero juventino. Non è buono per il calcio italiano che la stessa squadra vinca tutti gli anni il campionato. Spero lo vinca un’altra squadra, chissà che un giorno non ce la faccia anche la Fiorentina. La partita? Il Napoli è una grandissima squadra. I ragazzi hanno giocato benissimo”.

